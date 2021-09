"Fridays for Future" mit Aufzug in Bremer Innenstadt

Die Bewegung "Fridays for Future" kämpft für mehr Klimaschutz. (Symbolbild)

Bernd Wüstneck/dpa

Bremen. Am Freitag, 24. September, findet in der Bremer Innenstadt ein Aufzug des Bündnisses "Fridays for Future" statt. Die Polizei Bremen rechnet mit mehreren tausend Teilnehmenden und Verkehrsbehinderungen.

Mit Behinderungen muss auch am Samstag gerechnet werden, da plant der Bremer Tierschutzverein eine Demonstration durch die Stadtmitte.Unter dem Motto "Globaler Klimastreik" treffen sich die Demonstrierenden am Freitag, 24. September, um 10