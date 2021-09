Rollstuhlfahrer in Bremen überfallen

Die Polizei sucht einen Mann, der einen Rollstuhlfahrer überfallen hat.

Michael Gründel

Bremen. Ein Räuber hat am Mittwochabend in der Vahr einen Rollstuhlfahrer und ihm das Smartphone gestohlen. Der Täter flüchtete auf einem Rad, der Angegriffene musste in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Der Unbekannte näherte sich dem 53 Jahre alten Rollstuhlfahrer laut Bericht der Polizei gegen 18.10 Uhr an der Geschwister-Scholl-Straße in der Neuen Vahr von hinten. Er schlug mehrfach auf ihn ein, riss dem Mann das Telefon aus der Hand un