Auf der Hans-Bredow-Straße in Bremen ist eine Straßenbahn in ein Auto gekracht.

Symbolfoto: imago images/Fotostand

Bremen. Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Bremen-Osterholz haben sich am Wochenende vier Unfallbeteiligte verletzt; sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Ein 36 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in der Nacht zu Samstag in Bremen-Osterholz mit einer Straßenbahn kollidiert. Laut Polizeiangaben befuhr der 36-Jährige mit seinem Auto die Hans-Bredow-Straße in Richtung Thalenhorststraße. In Höh