Das Tragen von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit ist kein Kavaliersdelikt. (Symbolfoto)

Bremen. Vier junge Männer waren sich am Samstag in der Bremer Neustadt der Außenwirkung ihres gedrehten Musikvideos offenbar nicht bewusst: Das Hantieren mit Anscheinswaffen rief die Polizei auf den Plan.

Mehrere Anrufer haben am Samstag per Notruf vier junge Männer gemeldet, die in der Straße Herrlichkeit in Bremen an einem Auto mit Gewehren hantierten. Die Personen entfernten sich beim Eintreffen der Polizei, konnten aber von mehreren Stre