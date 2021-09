Nach schweren Auseinandersetzungen am Sonntag in Bremen sucht die Polizei nach Zeugen.

Bremen. Nach einer Prügelattacke auf einen 19-Jährigen ermittelt die Bremer Polizei wegen versuchten Totschlags.

Ein 19-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Bremer Bahnhofsvorstadt von Unbekannten zusammengeschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Eine weitere Auseinandersetzung hat es am Sonntagabend in Blumentha