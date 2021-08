In Bremen wird eine Bombe entschärft.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Bremen. Im Bremer Ortsteil Habenhausen ist am heutigen Donnerstag eine Bombe entschärft worden. Der Umkreis wurde evakuiert. Eine Autobahnanschlussstelle war teilweise gesperrt.

Eine 500 Kilo schwere amerikanische Weltkriegsbombe ist am Donnerstag, 26. August in Bremen-Obervieland entschärft worden. Am Mittwoch zuvor war die Bombe bei Sondierungsarbeiten an der Borgwardstraße in Habenhausen gefunden worden.Um