In Bremen hat die Polizei auf der A1 die Fahrt eines Sprinters gestoppt.

Stephan Jansen / dpa

Bremen . In Bremen hat die Polizei auf der A1 die Fahrt eines Sprinters gestoppt. In dem Fahrzeug wollte ein 24-Jähriger seinen gesamten Hausstand transportieren.

Die Polizei in Bremen hat am Montag einen völlig überladenen Transporter eines 24-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Den Angaben zufolge fiel der Mercedes Sprinter am Nachmittag Polizisten der spezialisierten Verkehrsüberwachung auf der A1 a