Zwei Fahrraddiebe in Bremen gestellt

Eine Anwohnerin hatte den Notruf gewählt. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Am späten Mittwochabend beobachtete eine aufmerksame Zeugin in der Gartenstadt Süd zwei mutmaßliche Fahrraddiebe. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten die Männer noch in Tatortnähe.

Zwei Fahrraddiebe sind am späten Mittwochabend in der Bremen-Neustadt auf frischer Tat ertappt worden. Eine Anwohnerin hatte die Fahrraddiebe beobachtet und daraufhin den Notruf verständigt, so die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren