Die 24-Jährige Beifahrerin hatte mehrere Päckchen Kokain in ihrer Kleidung versteckt.

Gert Westdörp

Bremen. Bei einer Fahrzeugkontrolle und anschließenden Wohnungsdurchsuchungen im Bremer Ortsteil Hastedt haben Polizisten Cannabis, Bargeld, einen Teleskopschlagstock und eine scharfe Schusswaffe gefunden.

Drogen und Waffen haben Beamte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei er Fahrzeugkontrolle an der Ludwig-Quidde-Straße in Hastedt in Bremen-Hemelingen gefunden. Gegen Mitternacht hatten Einsatzkräfte einen 22-jährigen Fahrer und seine