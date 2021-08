Zeugen dienten in diesem Fall als wirkungsvoller und kostengünstiger Einbruchschutz. (Symbolfoto)

Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Bremen. Ein Dieb hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Nagelstudio an der Vahrer Straße einzubrechen, wurde dabei aber gestört.

Ein 36 Jahre alter Mann hatte in der Nacht auf Mittwoch, 18. August, versucht in ein Nagelstudio im Bremer Ortsteil Sebaldsbrück einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte den Langfinger bereits festnehmen. Einbreche