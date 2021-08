Beim Videodreh in Bremen festgenommen

Das Tragen sogenannter Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit ist verboten. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Zwei Männer mit Softairpistolen hatten am Dienstag für Großeinsätze der Polizei gesorgt. Ein Mann gab an ein "cooles Video" für Youtube drehen zu wollen.

Softairpistolen hatten am Dienstag, 17. August, gleich zwei Großeinsätze der Polizei Bremen ausgelöst. Große Aufregung hatte es laut Polizeimitteilung zuerst am Dienstagnachmittag in der Bremer Innenstadt gegeben. Ein Anrufer hatte gemeldet