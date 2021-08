Illegale Graffiti sind Sachbeschädigungen und werden strafrechtlich verfolgt. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Vier Heranwachsende haben in der Nacht auf Dienstag das CDU-Gebäude in Bremen besprüht. Als die Polizei die Verdächtigen stellte, hatten diese die Farbe noch an Fingern und Klamotten.

"Klimakiller" steht da nun in roter Farbe an der Fassade des CDU-Gebäudes. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist das Haus der CDU Bremen im Stadtteil Mitte mit Farbe besprüht worden. Laut Mitteilung der Polizei konnten vier Verdächtige b