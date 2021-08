Bei Sondierungsarbeiten wurde am Montag eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg in der Bremer Neustadt gefunden.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Bremen. An der Neuenlander Straße wurde am Montagnachmittag eine Fliegergranate aus dem zweiten Weltkrieg gesprengt. Der Fundort wurde in einem 200-Meter-Radius evakuiert.

In der Bremer Neustadt wurde am Montagnachmittag um 17.55 Uhr eine britische Fliegergranate aus dem zweiten Weltkrieg durch den Kampfmittelräumdienst der Bremer Polizei gesprengt. Die Granate sei früher am Tag bei Sondierungsarbeiten an der