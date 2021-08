Auf die Polizeiwache mussten zwei Männer, nachdem sie in der Bremer Bahnhofsvorstadt rechte Parolen skandiert hatten.

Symbolfoto: Jörn Martens

Bremen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein 24-Jähriger in der Bremer Bahnhofsvorstadt den Hitlergruß gezeigt. Zudem skandierten er und ein weiter Mann rechte Parolen. Die Polizei nahm die Männer vorläufig fest.

Den Hitlergruß hat in 24-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag in der Bremer Bahnhofsvorstadt gezeigt. Laut Polizeibericht waren Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes gegen 2.40 Uhr am Platz der Deutschen Einheit. Dort hörten sie, wie jeman