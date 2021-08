28-Jähriger droht in Bremen mit Sprengung von Straßenbahn

Aufregung in der Bremer Innenstadt: Ein 28-jähriger Mann drohte damit, eine Straßenbahn in die Luft zu sprengen.

Symbolfoto: imago images/Ralph Peters

Bremen. Ein Mann hat am Dienstag in Bremen-Mitte für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der 28-Jährige drohte damit, eine Straßenbahn in die Luft zu sprengen. Einsatzkräfte nahmen ihn fest.

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Dienstag gegen 14 Uhr in Bremen-Mitte gekommen. Ein 28-jähriger Fahrgast einer Straßenbahn drohte, diese in die Luft zu sprengen. Nach Angaben der Polizei schrie er: „Allahu Akbar, hier fliegt alle