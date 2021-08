Trickdiebe wieder in Bremen unterwegs

Die Polizei Bremen rät eindringlich, keine Fremden in die Wohnung zu lassen.

Symbolfoto: Jörn Martens

Bremen. Am Montag ist es Kriminellen gelungen, sich Zugang zu den Wohnräumen lebensälterer Menschen in Bremen zu erschleichen. Sie traten sehr bestimmt als Wasserwerker, Polizist und Spendensammler auf und erbeuteten Bargeld.

Trickdiebe sind am Montag in den Bremer Stadtteilen Woltmershausen, Oberneuland und Burglesum unterwegs gewesen. Kriminelle geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausWie die Polizei mitteilt, gaben sich am Montagmorgen zwei Männer a