Weltkriegsbombe in Bremen erfolgreich entschärft

Eine Bombenentschärfung hat am Montag einige Sperrungen im Bremer Stadtgebiet notwendig gemacht.

Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

In Bremen ist am Montag eine Bombe erfolgreich entschärft worden. Laut Mitteilung der Polizei ist sie am Nachmittag bei Bauarbeiten im Stadtteil Burg-Grambke gefunden worden. Gegen 15.15 Uhr entdeckten demnach Bauarbeiter die 225