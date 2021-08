42 Cannabispflanzen in Bremer Wohnung beschlagnahmt

Die Polizei Bremen hat eine Hanfplantage in einer Blumenthaler Wohnung entdeckt.

Oliver Berg/dpa

Bremen. Ein 28-jähriger Mann ist am Donnerstag, 5. August, in Bremen-Blumenthal wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. In seiner Wohnung wurden 42 Cannabispflanzen beschlagnahmt.

Die Polizei Bremen ist am Donnerstagabend, 5. August, einem 28-jährigen Drogendealer auf die Schliche gekommen. Der Mann aus Bremen-Blumenthal hatte laut Polizeimitteilungen Drogen, Verkaufsaufzeichnungen und eine hohe Bargeldsumme bei sich