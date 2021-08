Stolpersteine in Bremen mit Hakenkreuz beschmiert

Stolpersteine sollen an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern. (Symbolfoto)

Axel Heimken/dpa

Bremen. Unbekannte haben im Bremer Stadtteil Vegesack zwei Stolpersteine mit Nazi-Symbolen beschmiert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stolpersteine, die an das Schicksal von Menschen erinnern sollen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert und vertrieben wurden, sind in Vegesack kürzlich mit einem Hakenkreuz und einem weiteren Schriftzug bes