Dieb bedient sich an Handgepäck am Bremer Flughafen

Am Bremer Flughafen hat sich ein Dieb am Handgepäck von Reisenden bedient.

Jörg Sarbach/dpa

Bremen. Anstatt eines neuen Tablets hatte ein 46-jähriger Reisender am Montagabend eine Strafanzeige wegen Diebstahls im Handgepäck.

Ein Dieb hat sich am Montagabend, 2. August, am Bremer Flughafen an der Tasche einer 59-jährigen Reisenden und ihrer 29-jährigen Tochter bedient. Womit der 46-jährige Mann vermutlich nicht gerechnet hat: die schnelle Videoauswertung durch d