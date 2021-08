Ein 38-jähriger Bremer hatte am Montag Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgefeuert.

Melanie Hohmann

Bremen. Mehrere Schüsse in die Luft haben am Montag zu einem SEK-Einsatz der Polizei in der Bremer Neustadt geführt. Der 38-jährigen Verursacher wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Ein Mann, der Schüsse aus einer Schreckschusswaffe von einem Balkon abgefeuert hatte, hatte am Montag, 2. August, seine Nachbarschaft in der Bremer Neustadt in Angst versetzt.Straßensperrungen hatten zu Verkehrsbehinderungen geführtLaut Pol