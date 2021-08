Brennende Siloanlage in Bremen verursacht Feuerwehr-Großeinsatz

In einem Silo in Bremen ist am Montag ein Feuer ausgebrochen.

NWM-TV

Bremen. Ein brennender Getreidespeicher in Bremen-Industriehäfen hat am Montagabend rund 80 Feuerwehrleute beschäftigt. Der Brand konnte erst am frühen Morgen gelöscht werden.

In einer Siloanlage im Bremer Industriehafen ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Über acht Stunden war ein Großaufgebot der Feuerwehr – rund 80 Männer und Frauen – im Einsatz.Schrittweise weitere Kräfte hinzugezogenUm 19.10 Uhr