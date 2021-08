35-jähriger Mann stirbt in Bremer Polizeigewahrsam

Ein Mann ist in Bremen in Polizeigewahrsam verstorben.

Symbolfoto: Fredrik Von Erichsen/dpa

Bremen. Ein wegen Diebstahls festgenommener Mann ist in Bremen in Polizeigewahrsam gestorben. Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen der Todesursache, teilte die Polizei am Montag mit.

Auch das Referat Interne Ermittlungen der Polizei untersuche den Tod des 35-Jährigen. Es gebe bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Gewahrsamsordnung.Drei Männer festgenommenDen Angabe