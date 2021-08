Radfahrerin nach Sturz in Bremen zunächst in Lebensgefahr

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine Seniorin bei einem Fahrradsturz in Bremen erlitten. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Andreas Gora/ imago images

Bremen. Bei einem Sturz mit dem Fahrrad hat sich eine 67-jährige Frau am Freitagmittag auf der Bremer Parkallee schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, vor allem zwei Frauen, die am Unfallort gewesen sein sollen.

Laut Polizeibericht hat eine Zeugin am Freitag gegen 11.30 Uhr per Notruf Hilfe für eine 67-jährige Fahrradfahrerin gerufen, die zuvor offensichtlich auf der Bremer Parkallee in Höhe der Altmannstraße gestürzt war. Rettungskräfte brachten d