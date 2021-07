31-Jähriger beißt Polizistin bei Festnahme in Bremen in die Hand

Jörn Martens

Bremen . Bei einer Festnahme in der Bahnhofsvorstadt in Bremen sind am Donnerstag eine Polizistin und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes verletzt worden. Der Festgenommen zeigte sich äußerst aggressiv.

Bei einer Festnahme in Bremen hat am Donnerstagabend in Bremen ein 31-Jähriger eine Polizistin und einen Mitarbeiter des Ordnungsamts verletzt. Den Angaben zufolge war es zuvor zwischen ihm und einem Unbekannten zu einer Auseinandersetzung