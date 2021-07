81-jährige Seniorin bei Raub in Bremen-Huchting verletzt

David Ebener

Bremen. Zwei Jugendliche haben eine Seniorin in Bremen nach ihrem Einkauf beraubt. Dabei stellten sie sich ihr zunächst als Helfer vor.

Am Donnerstagabend haben zwei unbekannte Jugendliche eine 81-jährige Seniorin in Huchting ausgeraubt. Dabei stürzte die Frau eine Treppe herunter und verletzte sich leicht am Kopf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.Vermeintlicher Helfer ent