Taxifahrer in Bremen-Kirchhuchting ausgeraubt

Im Bremer Stadtteil Kirchhuchting ist ein Taxifahrer ausgeraubt worden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter einen Taxifahrer im Ortsteil Bremen-Kirchhuchting ausgeraubt. Der Räuber konnte mit Beute flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 0.50 Uhr stieg ein Mann an der Brill-Kreuzung in das Taxi des 74-jährigen Fahrers ein. Der Taxifahrer fuhr ihn nach Huchting. An der Kirchhuchtinger Landstraße bedrohte der Mann den Fahrer mit einer Schusswaffe. Mit den Worten: "Gib m