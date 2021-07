Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Bremen

Versuchtes Tötungsdelikt: Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Bremen-Oslebshausen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Am Mittwochabend ist in Bremen-Oslebshausen an der Togostraße ein Streit zwischen einer 28 Jahre alten Frau und einem 38-jährigen Mann eskaliert. Die Frau wurde dabei von der Motorhaube eines Autos geschleudert und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Die Frau wurde dabei gegen 18.10 Uhr von der Motorhaube eines Autos geschleudert und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen, teilt die Bremer Polizei mit.Die 28 Jahre alte Bremerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Schnell eintreffende