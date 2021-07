13-jähriger Einbrecher in Bremen geschnappt

Die Bremer Polizei hat einen 13-jährigen Einbrecher geschnappt.

Melanie Hohmann

Bremen. Dienstagvormittag sind ein 13-Jähriger und ein weiterer Unbekannter in eine Wohnung im Ortsteil Neue Vahr Nord eingebrochen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Jugendlichen stellen.

Gegen 10.40 Uhr beobachtete ein Zeuge wie zwei Unbekannte versuchten, in eine Wohnung an der Gustav-Radbruch-Straße in Bremen-Vahr einzubrechen. Daraufhin rief er die 110. Schnell eintreffende Einsatzkräfte trafen einen 13-Jährigen noch vor