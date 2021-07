Die Bremer Polizei hat Felgendiebe auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild)

Michael Gründel

Bremen. In der Nacht zu Mittwoch haben Einsatzkräfte der Polizei in Arsten zwei 38 und 43 Jahre alte Männer gestellt, die gerade dabei waren, die Felgen eines hochwertigen Mercedes zu stehlen. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte die Polizei gerufen.

Um kurz nach 3 Uhr in der Nacht meldete sich die Zeugin über Notruf, nachdem sie verdächtige Geräusche an der Egon-Kähler-Straße gehört hatte. Alarmierte Einsatzkräfte entdeckten vor Ort in einem Carport ein Auto, an dem die Reifen abmontie