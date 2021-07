Die Bremer Polizei hat einen 20-Jährigen festgenommen. (Symbolbild)

Melanie Hohmann

Bremen. Am Montag hat ein 20-Jähriger zwei Sicherheitsmänner in den Räumen eines Sozialdienstes in Mitte angegriffen. Er hatte zuvor einen Sozialdienst-Mitarbeiter mit einem Feuerlöscher attackiert. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen ihn fest.

Der wütende 20-Jährige suchte mittags den Sozialdienst am Breitenweg auf und forderte in einem Beratungsgespräch Geld. Als ihm eine Zahlung verweigert wurde, steigerten sich seine Aggressionen und er griff laut Bericht der Polizei den Sachb