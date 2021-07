Die Bremer Polizei warnt vor Trickdieben. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Am Montag haben in Bremen wieder ältere Menschen im Visier von Straftätern gestanden. Trickdiebe gaben sich als Wasserwerker aus und gelangten so in die Wohnungen ihrer Opfer. Die Polizei warnt.

Am Montag traten laut Bericht der Polizei zwei Männer in der Neustadt, Östlichen Vorstadt, Blumenthal und Lesum als falsche Wasserwerker auf. Sie gaben an, die Wasserrohre entlüften und alte Elektrogeräte abholen zu müssen. So gelangten sie

Starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Probemonat!

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Sie sind bereits Digitalabonnent? Hier anmelden

Sind Sie bereits Abonnent der gedruckten Zeitung?

v class="paywall">