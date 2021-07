Der Polizei ist ein Einbruch in eine Schule in Bremen-Vahr gemeldet worden.

Michael Gründel

Bremen. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Schule in der Gartenstadt Vahr eingebrochen. Die Diebe knackten den Tresor und verwüsteten einen Raum mit Eiern und Spülmittel.

Die Einbrecher stiegen in der Zeit vom 16. bis 19. Juli durch ein Fenster in das Gebäude der Schule an der Konrad-Adenauer-Allee in Brmen-Vahr ein. Sie hebelten die Tür des Mensabüros auf, öffneten gewaltsam den Tresor und entwendeten Barge