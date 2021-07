Am Ende haben für den 39-jährigen Einbrecher in der Bremer Neustadt die Handschellen geklickt.

Symbolfoto: imago images/Rene Traut

Bremen. Ein Einbrecher hat sich am Dienstagabend in der Bremer Neustadt gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Auf der Flucht konnte ihn die Polizei festnehmen.

Einen Einbrecher dingfest gemacht hat die Polizei am Dienstagabend in der Bremer Neustadt. Nach Angaben der Polizei schlug der 39-Jährige mit einem Stein eine Scheibe eines Hauses an der Käthe-Popall-Straße ein und gelangte so ins Wohnzimme