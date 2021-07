Viele Bremer Senioren werden Opfer von Telefonbetrug, darunter fällt auch der sogenannte Schockanruf.

Symbolfoto: imago images/Fotostand

Bremen. Die Polizei Bremen warnt vor Schockanrufen: Einmal mehr haben sich Kriminelle am Telefon als Polizisten ausgegeben, um an Geld und Wertgegenstände von Seniorinnen und Senioren in Bremen zu gelangen.

In Bremen-Habenhausen haben Betrüger durch einen sogenannten Schockanruf eine hohe Bargeldsumme von einem 79-jährigen Bremer erbeutet.Nach Informationen der Polizei rief eine Frau am Montagmittag bei dem Senior an und gab sich als Polizisti