Mann bei Autobrand in Bremer Überseestadt schwer verletzt

Bei dem Fahrzeugbrand ist der Schwerverletzte per Rettunghubschrauber von Bremen nach Hamburg transportiert worden.

Symbolfoto: imago images/Frank Sorge

Bremen. Ein Schwerverletzter ist nach einem Fahrzeugbrand in der Bremer Überseestadt mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik geflogen worden. Das Feuer löschten Kräfte der Feuer- und Rettungswache 1.

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Mann am Montagmittag bei einem Fahrzeugbrand in der Überseestadt zugezogen. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr ging der Notruf um 14.07 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Gemeld