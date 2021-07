Laut Zeugenaussagen hat sich das Fahrzeug an der Sebaldsbrücker Kreuzung mehrfach überschlagen.

Bremen. Überschlagen hat sich ein 43-Jähriger mit seinem Auto am Montagmittag im Bremer Ortsteil Sebaldsbrück, nachdem er zuvor mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen war. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

