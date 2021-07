Der Bremer SV wird sein DFB-Pokal-Spiel gegen Bayern München im Weserstadion austragen.

imago images / Oliver Baumgart

Bremen. Das DFB-Pokal-Spiel des Fünftligisten Bremer SV gegen den deutschen Meister FC Bayern München wird am Freitagabend, 6. August, im Weserstadion ausgetragen und live im Free-TV bei Sport1 zu sehen sein.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bei der zeitgenauen Ansetzung aller Erstrunden-Spiele bekannt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, gespielt wird im Bremer Weserstadion."Wir haben in der letzten Woche alle verfügbaren Stadien in Brem