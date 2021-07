Ein Straßendieb hat in Bremen einer Frau eine Rolex-Luxusuhr vom Handgelenk gerissen.

Symbolfoto: imago images/Jörg Schüler

Bremen. Am Samstag sind ein 61 Jahre alter Bremer in Findorff und eine 68-Jährige in Osterholz Opfer von Straßenräubern geworden. Die Täter konnten in beiden Fällen unerkannt mit hochwertigem Schmuck, darunter eine Luxus-Armbanduhr, flüchten.

Die 68 Jahre alte Frau war laut Mitteilung der Polizei gegen 13 Uhr zu Fuß an der Schevemoorer Landstraße in Richtung Graubündener Straße unterwegs, als ihr drei Jugendliche entgegen kamen. Im Vorbeigehen riss ihr plötzlich einer der Jungen