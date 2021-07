Die Bremer Polizei hat bei Verkehrskontrollen zahlreiche Verstöße geahndet.

picture alliance/dpa

Bremen. Am Mittwoch und am Donnerstag hat es drei Verkehrskontrollen der Polizei im Bremer Stadtgebiet gegeben. Schwerpunkt der Maßnahmen war das Thema "Ablenkung". Die Einsatzkräfte unter anderem 64 Handyverstöße.

Am Mittwoch fanden zwei Verkehrskontrollen statt. Die erste in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr am Hastedter Osterdeich, Ecke Eberleinweg. Polizisten hielten 25 Fahrzeuge an und stellten insgesamt 20 Verstöße fest. Elf Autofahrer hantierten