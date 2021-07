Zeugenhinweise zu einem Brief an ein Bremer Jugendzentrum nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Der Brief, der am Mittwochnachmittag im Jugendzentrum an der Friesenstraße in Bremen einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Steintor ausgelöst hat, hat nach aktuellen Ermittlungen einen rechtsextremen sowie homophoben Inhalt.

Ein Mitarbeiter eines Jugendzentrums in der Friesenstraße bemerkte gegen 13.30 Uhr einen Brief mit einer pulverartigen Substanz. Daraufhin rief er die 110. Der Sendung lag ein Brief bei, mit strafrechtlich relevantem Inhalt. Bei d