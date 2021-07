Feuer in der Nacht: Drei Autos in Bremen brennen

In Bremen haben wieder Autos gebrannt.

Nord-West-Media TV

Bremen. In der Bremer Neustadt und in Hastedt haben in der Nacht zu Donnerstag drei Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Eine Anwohnerin bemerkte gegen 1.15 Uhr Flammen an einem geparkten Tesla an der Neustadtscontrescarpe. Sie konnte das Feuer noch mit einem Eimer Wasser löschen, bevor es sich weiter ausbreitete. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Eur