Verdächtiger Brief in Bremer Jugend- und Kulturzentrum

Die Polizei war an der Friesenstraße in Bremen im Einsatz. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Ein verdächtiger Brief in einem Jugendzentrum an der Friesenstraße in Bremen hat am Mittwochnachmittag einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Steintor ausgelöst.

Ein Mitarbeiter des Jugendzentrums öffnete laut Bericht der Polizei gegen 13.30 Uhr eine Briefsendung, aus der eine pulverartige Substanz herausrieselte. Daraufhin rief er die 110. Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersucht