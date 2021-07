In Bremen-Findorff hat es gebrannt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Flammen haben am Dienstagvormittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bremen-Findorff zerstört. Das Feuer hatte sich schnell auf die komplette Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Eine Person musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Gegen 9.45 Uhr gingen einige Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Die Anwohner der Worpsweder Straße in Findorff meldeten Flammen, starken Rauch und einen lauten Knall aus der Wohnung eines dreigeschossigen Wohngebäudes mit