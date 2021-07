Falscher Bankmitarbeiter scheitert in Bremen an misstrauischer Seniorin

Die Bremer Polizei warnt erneut vor Betrügern. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Am Montag hat ein falscher Bankmitarbeiter telefonisch versucht, an die Ersparnisse einer Seniorin zu gelangen. Ihr Misstrauen und ein Anruf bei der Bremer Polizei ließen das betrügerische Unterfangen scheitern.

Gegen 9 Uhr am Montagvormittag erhielt eine 86-jährige Bremerin in Bremen-Oberneuland mehrere Anrufe, in denen ein bislang unbekannter Betrüger über Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto berichtete und sie somit verunsicherte. Aufgrund des vor