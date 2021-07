Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung in Buntentor.

Michael Gründel

Bremen. Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheiben eines Immobilienbüros in der Bremer Neustadt eingeworfen und richteten damit Sachschaden an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Schaufensterfront der Firma am Buntentorsteinweg wies mehrere Einschlagkrater auf. Die Tatzeit gibt die Polizei mit 3.30 Uhr an. Der Schaden wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (042