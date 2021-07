In Bremen-Hemelingen ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gesprengt worden.

Symbolfoto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Bremen. In Bremen Hemelingen ist an diesem Donnerstag eine alte Weltkriegsbombe gesprengt worden. Es kam kurzzeitig zu Behinderungen auf der A1.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstag in Hemelingen eine britische, 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden. Diese wurde am Fundort in der Hemelinger Marsch von den Experten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei Bremen fre