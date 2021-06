An der Waller Heerstraße wurde am Freitag ein 62-Jähriger von einer herannahenden Straßenbahn erfasst.

NWM-TV

Bremen. Ein Mann, der an der Waller Heerstraße die Gleise überqueren wollte, wurde am Freitagnachmittag von einer Straßenbahn erfasst und verstarb noch am Unfallort.

Die Abkürzung über die Straßenbahngleise in Bremen endete für einen 62-Jährigen am Freitagnachmittag tödlich. Laut Polizeibericht überquerte der Fußgänger gegen 16.15 Uhr die Waller Heerstraße in Höhe des dortigen Polizeireviers in Richtung