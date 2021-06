Hochzeitskorso sorgt auf A27 in Bremen-Gröpelingen für Gefahr

Die Polizei Bremen weist darauf hin, dass Autokorsos Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verursachen können. (Symbolbild)

imago images/Norbert Schmidt

Bremen. Ein Hochzeitskorso in Bremen-Gröpelingen hat am Freitagabend Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verursacht. Die Partygäste zeigten sich uneinsichtig.

In Bremen-Gröpelingen hat ein Hochzeitskorso am Freitagabend für Behinderungen im Straßenverkehr gesorgt. Mehrere Anrufer hatten sich bei der Polizei gemeldet, um sich über die zehn Fahrzeuge zu beklagen, die nur sehr langsam auf der A27 in