Beamte der Polizei Bremen haben am Donnerstag zwei Trickbetrüger festgenommen.

Bundespolizei

Bremen. Falsche Polizisten haben am Donnerstag in Bremen-Blumenthal versucht, an das Geld eines 66 Jahre alten Mannes zu gelangen. Einsatzkräfte konnten die Betrüger noch am Abend festnehmen.

Der 66-jährige Rekumer erhielt laut Mitteilung der Polizei gegen 14 Uhr einen Anruf von einer falschen Polizistin. Die Frau teilte ihm mit, dass es in seiner Straße zu Einbrüchen gekommen sei. Sein Bankmitarbeiter sollte auch zu der Bande g